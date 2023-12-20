JW相隔5年再開Fans聚會 來年投放更多時間創作音樂
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無線娛樂新聞台報導：JW王灝兒 相隔5年終於再同Fans聚會，佢仲設計咗多款紀念館送俾大家，而除咗香港之外，仲有唔少Fans特地來港出席，原來仲有其中兩位同JW一齊演出《痞子殿下》，令佢更加開心呀。
JW指同大家相隔咁耐之後再見面傾偈非常開心，更加感恩大家一直支持住有唔同發展嘅自己，同大家就如好似生命嘅一部份咁呀。2024年好快就到，JW就提到將會投入更多時間於音樂之上，仲盡量想每一首作品都由自己創作呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台