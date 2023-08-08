JW自豪成世界紀錄保持者 月底推新歌狂追《寵愛Pet Pet》
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無線娛樂新聞台報導：JW王灝兒 呢日同600多名朋友一齊挑戰世界紀錄，齊齊輪流食壽司之後成功打破紀錄，JW亦喺現場為大家唱歌打氣，令大家心情更加興奮，事後仲話冇諗到最愛食壽司嘅自己，會有一日同咁多朋友一齊打破世界紀錄呀。
對呢次體驗仍然非常興奮嘅佢，仲笑言自己係世界紀錄保持者，Fit咗唔少嘅佢仲話，近日以斷食同運動Keep Fit，又做普拉提又打網球，加上輕斷食，仲話自律到唔做運動就周身唔志在呀。
早前同 周嘉洛 陳瀅 仲有 朱敏瀝 拍攝旅遊特輯之後，JW近日就為月底推出嘅新歌作準備，不過依然有支持嘉洛演出嘅《寵愛Pet Pet》仲連另一套熱播劇《破毒強人》都一樣有睇，仲話如果太忙時間都一樣會上網睇返呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台