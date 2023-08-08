JW自豪成世界紀錄保持者 月底推新歌狂追《寵愛Pet Pet》

無線娛樂新聞台報導：JW王灝兒 呢日同600多名朋友一齊挑戰世界紀錄，齊齊輪流食壽司之後成功打破紀錄，JW亦喺現場為大家唱歌打氣，令大家心情更加興奮，事後仲話冇諗到最愛食壽司嘅自己，會有一日同咁多朋友一齊打破世界紀錄呀。