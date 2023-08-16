KARA完整回歸成績理想 日本代言齊曬長腿現身
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無線娛樂新聞台報導：韓二代女團KARA舊年以完整體回歸推出新碟慶祝出道15周年，新碟成績亮眼，橫掃各大排行榜。
擁有唔少日本fans嘅KARA，除咗舉行fans見面會外，仲獲日本廣告商垂青邀請擔任代言人拍攝廣告，五位成員呢日出席代言活動時，就講起喺韓國錄影廠拍攝呢信廣告嘅趣事，成員奎利就話當時眾人已經有個幾月冇見過面，所以大家拍完廣告就即刻去咗聚餐呀。
由於今次廣告係用返當年佢哋嘅大熱歌曲嚟做廣告歌，加上廣告亦係參照當時嘅MV嚟拍攝，所以昇延就話拍攝時勾起唔少回憶，佢哋仲喺現場影咗唔少相呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台