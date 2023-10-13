藝人KID筵開40桌補辦婚宴 吳宗憲驚喜到賀！
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無線娛樂新聞台報導：藝人KID（林柏昇）去年2月與Rita登記結婚後，今年初迎來兒子「木木」出世，呢日筵開40桌補辦婚宴，不少圈中人好友到賀，包括庹宗康、峮峮、曾莞婷、鬼鬼、李玉璽、小鐘等。
已故好友小鬼（黃鴻升）爸爸及妹妹一家人亦有到場，峮峮代已故男友小鬼出席，對禮金數目大賣關子，小鐘透露準備五位數字紅包，而曾莞婷剛完成工作即趕到場，有準備紅包表示心意，KID同吳宗憲因主持綜藝節目而結緣，二人情同父子，雖然吳宗憲早前講要錄製節目無法出席，不過佢卻驚喜現身婚禮，令KID非常感動，而庹宗康就催KID生二胎！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台