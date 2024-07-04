前J2主持Koba罕見癌症纏身 網民捐款後辱罵引發熱議 網友群起撐Koba

網民捐款後無情指責

前J2節目《不正常愛情研究所》的主持人文頌男（Koba）自去年10月被診斷出患有罕見的癌症「尤文氏肉瘤」後，一直暫停工作進行治療。過去幾個月，他的病情時好時壞，最近情況更是急轉直下，不得不長期留在醫院中。文頌男的姐姐Hilary在社交媒體上透露，由於腫瘤的擴散，Koba的下半身已經失去知覺，情況相當嚴重。

由於病情的影響，Koba無法工作，面對高昂的醫療費用，他在Instagram上發起了眾籌活動。許多網民都積極響應，紛紛留言給予他鼓勵。然而，就在昨天，一位曾經捐款的網民突然在網上指責他，言辭激烈。「早知唔畀你、大嗱嗱4000元！你日日都無嘢做吧！你睡在家幹嗎？等死呀！」面對這樣的指責，Koba感到非常無奈，他在社交媒體上回應說：「依家係等緊死啊…擴散咗又半癱瘓。咁你想我點樣？去返工？去拍嘢？（你估我唔想？）招募大家捐款我都寫得好清楚，用喺我生活同醫療上，亦都係希望大家隨心，想捐就捐，唔會強求、強迫。咁你捐完又唔想捐咁係點樣？我淨係可以講句多謝你…」

網友力挺Koba反擊不公對待

這段爭議引起了廣泛的關注和討論。許多網友看到捐款者的辱罵後，紛紛表示憤怒，並在網上力挺Koba。「呢啲人講嘢大過份，唔相信係出於一個人口中，根本就唔係人講嘅說話，你根本唔需要將佢講嘅嘢記喺心，依家病嗰個又唔係佢，佢當然唔明白你嘅心情同埋身體狀況，以前啲人話針唔拮到肉唔知痛就係咁解。我一直都覺得你已經做得好好，尤其係心態，你會好勇敢面對嘅。希望你病情逐漸好轉！」對此，Koba也表示感激，他回應說：「我收到呢啲留言，都覺得好無力，我都覺得好…莫名奇妙！」