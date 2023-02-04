新劇首擔大旗陳自瑤心情緊張 高Ling坤哥開新劇Lisa備戰拳賽

無線娛樂新聞台報導：呢日一個KOL頒獎典禮，邀請咗大班嘉賓現身，好似 高海寧 王君馨 吳業坤 謝嘉怡 等都盛裝打扮到場，而一身露肩小洋裝出現嘅 陳自瑤 就希兔年事業財運兩旺，Yoyo仲話首次以主角身份演出嘅《婚後事》即將會播出，所以自己心情難免會非常緊張呀。