新劇首擔大旗陳自瑤心情緊張 高Ling坤哥開新劇Lisa備戰拳賽
至於上月生日嘅高Ling因為先後獲好多唔同朋友為佢慶祝，所以就話近期要暫時戒蛋糕喇，加上3月就要同 佘颯曼 合作開拍以新聞作為題材嘅新劇，所以就要好好Keep Fit咁話呀。而同場現身嘅坤哥亦都有份演出新劇，早前佢同日籍太太一齊返日本，為自已嘅新歌拍MV，不過坤哥就話反而覺得非常尷尬呀。
而Lisa好快就要為拳賽上陣，所以近日已經進行密集式訓練，佢仲話由朝操到晚，所以過年食多咗都完全唔驚，仲話最緊要運動量足夠就可以消耗晒佢喇。Grace最近再推出新歌，身兼多項工作嘅佢，就話要非常感謝 鍾舒祺 嘅協助，新歌先可以推出同大家見面咁話。
Mike曾比特 過年期間同久未見面嘅家姐重逢，點知就發生一件趣事喇。而早前去咗荷里活擔任特技人替身工作嘅 龐景峰 同 張智揚 近日返港，佢哋仲話最難忘嘅竟然係拍攝期間獲安排嘅豪華伙食，仲令佢哋講起都流哂口水呀。
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