吳業坤作客《LAW霸女神》 戴祖儀冇備課靠打天才波

無線娛樂新聞台報導：吳業坤有一段時間未有獨自亮相綜藝節目，呢日佢應邀作客森美、戴祖儀（Joey）、賴彥妤、魏韻芝、王嘉慧主持《LAW霸女神》，今次主題係「網絡」，事前吳業坤冇特別上網搵資料，佢都想從遊戲當中了解有咩網絡行為會觸犯法律。