吳業坤作客《LAW霸女神》 戴祖儀冇備課靠打天才波

吳業坤作客《LAW霸女神》 戴祖儀冇備課靠打天才波

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：吳業坤有一段時間未有獨自亮相綜藝節目，呢日佢應邀作客森美、戴祖儀（Joey）、賴彥妤、魏韻芝、王嘉慧主持《LAW霸女神》，今次主題係「網絡」，事前吳業坤冇特別上網搵資料，佢都想從遊戲當中了解有咩網絡行為會觸犯法律。

四位LAW霸女神各司其職，佢哋均擁有法律系學歷，魏韻芝亦做足功課上陣，而戴祖儀並冇備課，自封「亂噏Joey」負責專心玩遊戲並「打天才波」，佢自言每次都估中啲！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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