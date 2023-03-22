Law霸女神｜法律系女主持教實用知識 馮盈盈否認讀書鋪路轉行

無線娛樂新聞台報導：由 森美 同四位大學法律系畢業嘅靚女同事 戴祖儀 王嘉慧 魏韵芝 同 賴彥妤 主持嘅新節目《Law霸女神》，呢日請嚟 馮盈盈 同 陳曉樺 一齊錄影。大家仲為踏入28歲生日嘅Joey慶祝，佢仲話新一年會更多用歌手身份同大家見面，仲話唔急住拍拖，叫大家慢慢排吓隊先呀。