Law霸女神｜法律系女主持教實用知識 馮盈盈否認讀書鋪路轉行
節目會同大家分享唔少法律問題，森美就話學到唔少有用知識喇，仲話現實生活中有唔少細微之處要留意，因為隨時犯咗法都會唔知呀。
早前被發現重返校園攻讀碩士課程嘅馮盈盈，有傳佢將會放低演藝事業，呢日佢就話只係想趁年青圓心願，並未諗到他日要另謀發展咁遙遠喎。至於一有短短假期就飛咗去日本自駕遊充電嘅Hera，就話呢次經驗開心到不得了非常開心呀。
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