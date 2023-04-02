Law霸女神｜戴祖儀搞笑帶動氣氛 森美鬼馬點評4位美女主持

Law霸女神｜戴祖儀搞笑帶動氣氛 森美鬼馬點評4位美女主持

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：TVB全新遊戲節目《Law霸女神》即將喺4月播出，主持森美、戴祖儀、魏韵芝、王嘉慧及賴彥妤呢日現身宣傳，法律系畢業嘅女位靚女即場玩法律問答遊戲，最終由王嘉慧勝出。

戴祖儀今次擔任搞笑角色帶動氣氛，戴祖儀不時跟森美爭辯，森美大讚4位拍檔才貌兼備，鬼馬點評4位美女主持，譬如戴祖儀夠活潑好動、王嘉慧非常乖巧等，森美睇完宣傳片見4位美女香艷鏡頭，佢笑稱後悔自己冇性感出鏡，期待開拍第二季主動出擊，森美又指今次節目搵咗好多有趣嘅法律題目嚟討論，絕對唔會悶！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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