LAW霸女神丨譚俊彥因經典「包青天」角色獲邀 難忍戴祖儀嬌嗲聲
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無線娛樂新聞台報導：一連八集嘅TVB資訊節《LAW霸女神》，森美夥拍四位「Law霸女神」戴祖儀、賴彥妤、魏韵芝、王嘉慧為大家推廣法律知識，解決生活上遇到嘅法律問題，保障大家利益。
《LAW霸女神》首集搵嚟視帝譚俊彥坐鎮，因經典「包青天」角色而獲邀請，佢笑言跟森美大哥學嘢，森美則大讚四位女神高學歷又玩得，可以用有趣方法講解法律資訊。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：Yout[email protected]娛樂新聞台