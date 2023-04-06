Law霸女神｜今晚首播討論婚姻引發問題 小方力敵四美婚前協議聽到實…
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無線娛樂新聞台報導：Law霸女神｜今晚首播討論婚姻引發問題 小方力敵四美婚前協議聽到實
今晚就正式首播嘅新節目《Law霸女神》除咗有 森美 擔任主持之外，仲有4位修讀法律出身嘅靚女 同佢一齊拍檔，呢日 戴祖儀 賴彥妤 魏韻芝 王嘉慧 就同嘉賓 方力申 就話，會同大家分享唔少有趣嘅法律小知識，仲有執業律師同大家分享真正嘅答案呀。
呢集佢哋就討論婚姻所引起嘅法律問題，而小方要同幾位女士爭辯，就真係擦出唔少火花喇。最近傳出新戀情嘅小方，仲話已婚嘅森美奉勸佢結婚前要三思，Joey仲爆佢對婚前協議特吃有興趣呀。
《Law霸女神》今晚起 星期四、五晚 22:30 翡翠台
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台