麥美恩被森美調侃去韓國整容 方力申上《LAW霸女神》談婚姻
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無線娛樂新聞台報導：森美、戴祖儀、賴彥妤、魏韵芝及王嘉慧主持TVB新節目《LAW霸女神》，呢集搵咗麥美恩與林盛斌做嘉賓，麥美恩喺錄影期間收到生日驚喜，麥美恩早前與戴祖儀赴韓國拍攝旅遊節目，呢日被森美大讚靚咗好多，笑言懷疑麥美恩順便去「整容」。
而主持之一嘅賴彥妤早前訪問方力申時惹誤會，因一條問題引起網民批評，賴彥妤稱已私下跟對方聯絡解釋：「主動聯絡佢，有傾件事有冇溝通上嘅誤會，之後繼續都會做功課，諗多啲唔同嘅問題，問啲好問題畀大家，小方係《LAW霸女神》其中一集嘉賓，嗰集係講婚姻，嗰時未知佢有女朋友，我哋都好祝福佢，收到呢個（拍拖）消息，我哋都非常祝福佢，絕對唔係唔尊重佢，好戥佢開心。」
網民點睇？
不要整容，自然最美！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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