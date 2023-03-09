麥美恩被森美調侃去韓國整容 方力申上《LAW霸女神》談婚姻

無線娛樂新聞台報導：森美、戴祖儀、賴彥妤、魏韵芝及王嘉慧主持TVB新節目《LAW霸女神》，呢集搵咗麥美恩與林盛斌做嘉賓，麥美恩喺錄影期間收到生日驚喜，麥美恩早前與戴祖儀赴韓國拍攝旅遊節目，呢日被森美大讚靚咗好多，笑言懷疑麥美恩順便去「整容」。