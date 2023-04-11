Law霸女神｜男嘉賓尊享節目請Mayanne 阿Bob人人讚激親戴祖儀

無線娛樂新聞台報導：同觀眾分享法律有趣小知識嘅《Law霸女神》，原來有一個神秘傳說，事關有四位出身法律系嘅靚女同 森美擔任主持，據傳節目只會邀請男性嘉賓，但係呢日 麥美恩 就同 林盛斌 一齊出現，唔怪得Mayanne認為森美當咗自己係男士喇。