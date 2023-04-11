Law霸女神｜男嘉賓尊享節目請Mayanne 阿Bob人人讚激親戴祖儀
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無線娛樂新聞台報導：同觀眾分享法律有趣小知識嘅《Law霸女神》，原來有一個神秘傳說，事關有四位出身法律系嘅靚女同 森美擔任主持，據傳節目只會邀請男性嘉賓，但係呢日 麥美恩 就同 林盛斌 一齊出現，唔怪得Mayanne認為森美當咗自己係男士喇。
森美亦都講笑話Mayanne他日都只可以爭視帝之位，加上平時嘈嘈閉目無法紀，所以請佢做嘉賓就啱晒喇。
而森美又大讚幾位拍檔 戴祖儀 魏韵芝 王嘉慧 同 賴彥妤 ，仲話佢哋知識同顏值都非常高，其中 魏韵芝 仲有執業資格，認真唔講得笑呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台