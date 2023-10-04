韓團LE SSERAFIM首踏香港開騷 分享出埠工作必帶物品

無線娛樂新聞台報導：韓國人氣女團LE SSERAFIM上年憑出道歌橫掃韓國各大音樂流行榜，出道短短一年幾，LE SSERAFIM就嚟到香港舉行一連兩晚巡迴演唱會，首次踏足香港開騷，門票火速售罄反應熱烈，可見LE SSERAFIM嘅超高人氣。