韓團LE SSERAFIM首踏香港開騷 分享出埠工作必帶物品
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無線娛樂新聞台報導：韓國人氣女團LE SSERAFIM上年憑出道歌橫掃韓國各大音樂流行榜，出道短短一年幾，LE SSERAFIM就嚟到香港舉行一連兩晚巡迴演唱會，首次踏足香港開騷，門票火速售罄反應熱烈，可見LE SSERAFIM嘅超高人氣。
LE SSERAFIM成員采源、允真、Kazuha、Sakura及恩採以勁歌熱舞打頭陣，更預先學廣東話冧歌迷，歌迷全程熱情應援，LE SSERAFIM開騷前先跟傳媒見面，佢哋透露一直好想嚟香港演出，所以心情緊張又激動，佢哋更逐一分享出埠工作必帶物品。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台