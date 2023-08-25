LMF成員大飛設靈 陳奕迅夫婦前來送別
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無線娛樂新聞台報導：組合LMF成員兼著名音樂人大飛陳匡榮，喺8月初因病離世，終年52歲。家人喺25號為大飛設靈，靈堂內擺放住大飛生前彈結他嘅照片，以表佢畢生對音樂嘅貢獻同熱誠。
前嚟送別嘅好友包括陳奕迅同太太徐濠縈、杜如楓、布志綸及連炎輝等。由於大飛生前喺圈中廣結人緣，亦曾為不少歌手創作過經典作品，所以有唔少藝人，包括陳冠希、張敬軒、張學友、鄭伊健、蔡一智、謝霆鋒、容祖兒、陳慧琳、梁詠琪、許志安等都送上花圈送別呢位好友。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台