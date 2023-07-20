StarTalk丨張馳豪試唱一度感觸落淚 赴新西蘭拍MV爆Chantel充當導…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk丨張馳豪試唱一度感觸落淚 赴新西蘭拍MV爆Chantel充當導遊
張馳豪（Aska）今年出咗好多新歌，當中有兩首歌曲係佢有份創作，Aska近日接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，與主持 許文軒 講吓自己音樂路發展，以及音樂創作靈感。
Aska從中學時期已開始寫歌，立志做創作歌手，笑指佢喺小學二年級暗戀一個女仔寫咗首歌，最終冇唱畀對方聽，亦冇向對方表白，Aska今年有份創作兩首歌《黑色素》同《傻瓜…不要緊》，曲風截然不同，Aska受歐美音樂影響，所以佢大膽打造《黑色素》，直到喺「Chantel × Aska
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台