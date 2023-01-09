MAMAMOO訪港｜為氹fans苦練廣東話 輝人笑言要嚟香港見妹妹們…
以黑白造型登場嘅MAMAMOO，連續唱出多首人氣歌曲，完美炒熱全場氣氛。為咗見香港嘅歌迷，MAMAMOO苦練咗幾句廣東話嚟氹大家，佢哋先以廣東話嚟介紹自己，之後玟星就問在場fans佢哋嘅廣東話講得好唔好，仲話自己學咗幾句廣東話潮語，其中一句係「笑死」呀。
晒完廣東話之後，華莎就以韓文講感受，佢話咁耐冇見香港嘅fans，都好擔心大家會唔記得咗佢哋，但當聽到fans嘅尖叫聲之後，佢就話自己完全唔使擔心喇。
可能見fans鍾意佢哋講廣告話，所以輝人又再晒廣東話，話要自己要做好防疫，盡快嚟香港同妹妹們見面，因為佢哋知香港嘅妹妹們一直喺度等佢哋，輝人仲話MAMAMOO就係聽到大家嘅思念而嚟香港開騷呀。至於頌樂就話雖然台下嘅觀眾要戴住口罩，但係可以見到大家咁健康咁坐喺台下，佢演出嘅時候見到都好開心同感動呀。
網民點睇？
試下專業啲，人地係話moomoo們，moomoo係官方粉絲名啊，娛記！
做好啲功課先報新聞啦 妹妹😅
Fans名係moomoo啊….
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