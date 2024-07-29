Marvel電影

Marvel與DC超級英雄電影大對決！八月電影盛宴不容錯過

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

本月，電影愛好者將享受一場視覺和心靈的盛宴，Marvel和DC的超級英雄系列將帶來連串精彩絕倫的電影。每週六晚，Marvel超級英雄系列將播放包括《星際異攻隊2》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《蟻人》和《蜘蛛俠：返校日》等影片。這些電影不僅展示了英雄的冒險故事，還深入探討了家庭、友誼和身份認同等主題。

DC超級英雄系列帶來震撼

每週日晚，DC超級英雄系列也不遑多讓，將播放《超人再起》、《正義聯盟》和《蝙蝠俠對超人：正義曙光》等大片。這些影片中的超級英雄們不僅要面對外部的強大威脅，還要解決內部的矛盾和分歧。

特別推薦：黑豹和其他精彩電影

特別值得一提的是，《黑豹》這部影片，它不僅有精彩的動作場面，還涉及種族、身份和科技等深刻主題，為超級英雄電影帶來了新的視角。此外，還有《妖夜尋狼系列》和《極悍巨鯊》等影片，每部都有其獨特的魅力和深度。

更多動作和科幻片等你探索

除了超級英雄電影，本月還有《超級戰艦: 異形海戰》和《黑鷹15小時》等動作科幻片上映，每一部作品都保證讓你目不轉睛。無論你是Marvel還是DC的粉絲，或是喜歡科幻和動作片的觀眾，這個八月，明珠930都將是你的不二選擇。

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 