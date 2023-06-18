Marz23香港站邀Tyson Yoshi助陣 回顧相識4年發展鉅大

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：台灣創作歌手Marz23嘅香港站演唱會呢日正式結束，全場氣氛熱烈，仲有女歌迷將Bra Top掉到台上，佢亦非常搞笑咁將Bra掛到樂手身上，又以廣東話同現場歌迷打招呼。

擔任嘉賓嘅 Tyson Yoshi 出場時亦再次引爆現場歌迷嘅情緒，佢哋又一齊合唱《寂寞男孩》，相識4年嘅佢哋仲話短短幾年間大家發展都非常大，仲有好多人認識，覺得呢幾間嘅變化非常有趣呀

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將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan WalkerONE OK ROCK太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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