MC 張天賦為新專輯拍攝硬照多造型 新碟參與更多製作心情興奮

張天賦為新專輯拍攝硬照多造型 新碟參與更多製作心情興奮

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：MC張天賦 近日為新專輯拍攝硬照，而當中佢剩係造型都已經換足7個，分別代表唔同面向嘅佢，而MC就話除咗打機、彈結他、西裝或者背心嘅唔同造型之外，新專輯亦都會展示自己自己嘅唔同可能性，唔想大家將佢形容為某種特定形象呀。

同上一次推出大碟己經接近一年時間，MC就話今次作品自己非常滿意，又話自己參與咗唔少製作，亦加入自己唔少意見，所以喺推出之前心情非常興奮，亦都希望大家會鍾意自己新作呀。

出道3年嘅佢成績唔錯，開過紅館騷歌曲又大受歡迎，不過佢本人就希望將來可以參與更多歌曲製作，作曲、填詞、編曲同監製都想沾手，仲話如果他日可以為其他歌手寫歌就係目前嘅一大目標咁話呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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