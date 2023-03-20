張天賦為新專輯拍攝硬照多造型 新碟參與更多製作心情興奮
同上一次推出大碟己經接近一年時間，MC就話今次作品自己非常滿意，又話自己參與咗唔少製作，亦加入自己唔少意見，所以喺推出之前心情非常興奮，亦都希望大家會鍾意自己新作呀。
出道3年嘅佢成績唔錯，開過紅館騷歌曲又大受歡迎，不過佢本人就希望將來可以參與更多歌曲製作，作曲、填詞、編曲同監製都想沾手，仲話如果他日可以為其他歌手寫歌就係目前嘅一大目標咁話呀。
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