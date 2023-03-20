張天賦為新專輯拍攝硬照多造型 新碟參與更多製作心情興奮

無線娛樂新聞台報導：MC張天賦 近日為新專輯拍攝硬照，而當中佢剩係造型都已經換足7個，分別代表唔同面向嘅佢，而MC就話除咗打機、彈結他、西裝或者背心嘅唔同造型之外，新專輯亦都會展示自己自己嘅唔同可能性，唔想大家將佢形容為某種特定形象呀。