搭飛機曾遇驚險事造成陰影 MC指飛機升降時要捉實扶手定驚
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無線娛樂新聞台報導：MC張天賦呢日擔任一個直播節目嘅表演嘉賓，除咗即席展歌喉外，仲有分享自己嘅旅行經歷，MC直言自己越大越怕搭飛機，原因係佢曾經試過嚟飛機試遇過驚險事，令佢每次搭飛機都相當緊張，要捉實扶手嚟定驚呀！
早前去完台灣為新歌拍MV嘅MC，透露新歌係一首情歌，未來一星期左右就會面世，MC又指嚟緊會同Dear Jane開騷，仲話個騷會請嚟好多嘉賓，叫大家拭目以待喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台