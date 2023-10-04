MC張天賦尾場自嘲「小矮」 因安全問題未能與「賦二代」握手
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無線娛樂新聞台報導：MC張天賦一連兩場首個澳門個人演唱會圓滿結束，創下會場四面台單場入場率最高紀錄，今次個唱邀來澳門實力派歌手小肥擔任兩晚嘉賓，
呢晚嚟到演唱會尾場，MC同小肥合唱多首歌曲，忽然自嘲外表，介紹佢哋組合名叫「小矮小肥」，頓時現場笑聲不斷！MC大讚跟小肥唱歌感覺好爽，笑稱一直好想搵一個矮過自己嘅人做嘉賓，可以好自信除咗鞋墊企喺嘉賓旁邊。
一向寵粉嘅MC喺開場前因安全問題，被導演提醒唔好同粉絲握手，但係MC多次行近粉絲堆，跟在場「賦二代」近距離見面兼自拍補數！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台