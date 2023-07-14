MC張天賦回應私人助手惹火言論 拆彈展示高EQ：Do姐唔會受閒言閒…
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無線娛樂新聞台報導：MC張天賦回應私人助手惹火言論 拆彈展示高EQ：Do姐唔會受閒言閒語影響
MC張天賦最近去日本為MV取景，又去台灣拍MV，呢日喺香港出席品牌活動，佢有回應私人助手喺社交平台發表嘅惹火言論，包括助手聲稱MC冇興趣同Do姐合作、討好前輩嘅行為唔適合MC，更批評MC同門女新人阿Moon（鄧凱文）嘅唱功等。
MC今次為助手拆彈展示高EQ，指流出嘅cap圖同對話係一個私人group，MC表明group嘅內容並不代表自己及公司嘅立場，佢相信前輩級Do姐鄭裕玲喺呢行咁多年，絕對唔會受閒言閒語影響，同時MC認同助手作為工作夥伴要注意言論。
其實MC呢位助手舊年試過發出針對洪嘉豪嘅言論，搞到MC同洪嘉豪要搭膊頭打破兄弟不和傳聞，今次言論又牽涉兩名同門歌手，MC坦言唔怕見到阿Moon尷尬，亦有回應陳凱詠（Jace）變同門嘅傳聞。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台