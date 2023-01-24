MC處男紅館騷完滿結束 尾場爆喊Encore獻天上爸爸

MC處男紅館騷完滿結束 尾場爆喊Encore獻天上爸爸

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：MC張天賦一連三場嘅處男紅館個唱完滿結束，呢晚尾場佢仲邀請到因為合作音樂企劃而結緣嘅古巨基擔任嘉賓，適逢呢晚係大年初一，基仔仲係台上向MC派利是兼合唱。基仔喺台上大讚MC嘅故事相當勵志，由街頭busking唱到上紅館，基仔話係對鍾意唱歌、甚至係追求夢想嘅朋友嚟講係好勵志，佢仲話好似MC同新一代做音樂好出色嘅朋友，已經創造咗一個屬於佢哋嘅音樂時代呀。

由於第一次登紅館，MC話壓力比想像中大好多，講講下仲忍唔住喊咗出嚟。而為咗保留體力，MC喺頭兩場都冇Encore，直到去到尾場，MC先加入Encore環節，以《給缺席的人唱首歌》獻畀一直支持佢追夢、但如今已經喺天上嘅爸爸。

MC嘅處男騷連日嚟吸引咗唔少圈中人嚟支持，當中包括佘詩曼、洪嘉豪、陳蕾、吳君如、陳煒等，而年卅晚嘅一場，就邀請到Jay馮允謙嚟做嘉賓，MC喺台上多謝對方寫咗《反對無效》呢首hit歌畀自己呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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