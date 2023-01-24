MC處男紅館騷完滿結束 尾場爆喊Encore獻天上爸爸

無線娛樂新聞台報導：MC張天賦一連三場嘅處男紅館個唱完滿結束，呢晚尾場佢仲邀請到因為合作音樂企劃而結緣嘅古巨基擔任嘉賓，適逢呢晚係大年初一，基仔仲係台上向MC派利是兼合唱。基仔喺台上大讚MC嘅故事相當勵志，由街頭busking唱到上紅館，基仔話係對鍾意唱歌、甚至係追求夢想嘅朋友嚟講係好勵志，佢仲話好似MC同新一代做音樂好出色嘅朋友，已經創造咗一個屬於佢哋嘅音樂時代呀。