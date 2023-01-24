MC處男紅館騷完滿結束 尾場爆喊Encore獻天上爸爸
由於第一次登紅館，MC話壓力比想像中大好多，講講下仲忍唔住喊咗出嚟。而為咗保留體力，MC喺頭兩場都冇Encore，直到去到尾場，MC先加入Encore環節，以《給缺席的人唱首歌》獻畀一直支持佢追夢、但如今已經喺天上嘅爸爸。
MC嘅處男騷連日嚟吸引咗唔少圈中人嚟支持，當中包括佘詩曼、洪嘉豪、陳蕾、吳君如、陳煒等，而年卅晚嘅一場，就邀請到Jay馮允謙嚟做嘉賓，MC喺台上多謝對方寫咗《反對無效》呢首hit歌畀自己呀。
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常見問題
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