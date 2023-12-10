MC Jin推出新歌獲星爺驚喜獻聲 MV重現《回魂夜》經典對白
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無線娛樂新聞台報導：同家人住喺美國嘅MC Jin歐陽靖，最近回歸香港樂壇，日前推出新歌《Nobody》，兼去咗中環、深水埗等地方拍攝MV，而MV中除咗有星爺周星馳驚喜客串聲演《回魂夜》經典對白之外，亦引用《功夫》、《食神》、《少林足球》等諸多影視經典場景，勾起網民嘅集體回憶呀。
MC Jin話呢首歌絕對係「天時地利人和」嘅因素先出現，作為超級星爺fans嘅佢，今次有機會同星爺交流已經覺得好難得，交談過程中仲發覺自己呢幾年成日諗咩係NOBODY？根本SOMEBODY同NOBODY係一線之差，因為就算你好有名，亦有可能會有人唔識你，所以你呢個SOMEBODY也可能係NOBODY，於是MC Jin就用這個方向寫咗呢首歌，而歌曲亦有一個中心訊息，就是想比聽眾、比任何人一個鼓勵，如果你覺得自己係一個NOBODY，呢個亦唔係大問題，因為其實所有人都係NOBODY，同時間亦係SOMEBODY。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台