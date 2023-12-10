MC Jin推出新歌獲星爺驚喜獻聲 MV重現《回魂夜》經典對白

無線娛樂新聞台報導：同家人住喺美國嘅MC Jin歐陽靖，最近回歸香港樂壇，日前推出新歌《Nobody》，兼去咗中環、深水埗等地方拍攝MV，而MV中除咗有星爺周星馳驚喜客串聲演《回魂夜》經典對白之外，亦引用《功夫》、《食神》、《少林足球》等諸多影視經典場景，勾起網民嘅集體回憶呀。