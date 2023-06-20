台灣Me Too｜巧今指控許傑輝後現身未受訪 林襄帶師妹出動提自保方法…
台灣嘅Me Too事件火燒連環船，由政界、財經近日燃燒到演藝圈都爆出唔同受害者同加害人。而其中爆出被已經宣佈因事退出演藝圈嘅 許傑輝 性騷擾嘅 啦啦隊女藝人 短今，呢日喺爆出事件後首次露面，笑容滿面嘅佢似乎未受事件影響，不過未有受訪就離場。
至於同樣係啦啦隊更不時性感打扮出席活動嘅 林襄 ，出席另一活動時就指不時會喺網上被騷擾，不過 張雅涵 就曾遇過狂迷到屋企附近守候喇。
有唔少女性爆出上表演課時被毛手毛腳，林襄就提出唔少保護自己嘅方式，亦叫女士要避免厹處，要加強保護自己呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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