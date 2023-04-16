Ali現身賀myTV SUPER七周年 《好聲音》參加者回憶歷程感受多…
早前因為身體響起警告而暫時停工冇拍劇一段時間嘅 李佳芯 ，呢日以一身清爽打扮現身 myTV SUPER嘅七周年慶祝活動，Ali仲話經過休息之後精神返哂嚟，已經做好準備隨時再投入劇集拍攝咁話呀。
呢段時間Ali除咗休息好好調理身體之外，原來仲去咗學唱歌，唔知係咪要一雪佢當年獻唱《小幸運》被指係魔音嘅稱號前恥呢？Ali話近兩年每個星期都會學上堂學唱歌，但係就先打底話學嘅係學開聲同發音嘅肌肉，仲話魔音呢個稱號可以留俾其他人喇喎。
呢日《中年好聲音》嘅參加者都有到場 龍婷 李佳 同 支嚳儀 就同 吳大強 周吉佩 顏志恒 仲有 羅啟豪 分別為現場觀眾獻唱同拉票喇，節目臨近尾聲下星期就會舉行決賽，佢哋就對過去半年參賽話係非常難忘深刻嘅經歷呀。
車婉婉 啱啱先同老公囝囝去完泰國旅行充電，不過佢眼睛感染發炎加埋小朋友不時撞到手腳，竟然惹嚟佢被家暴嘅流言，仲令外籍老公非常唔開心，搞到婉婉要不停向老公解釋安撫呀。
呢日婉婉其實係同 胡渭康 Hugh Tran仲有女主角 陳明憙 一齊為佢哋拍攝嘅英語劇集《Cross My Mind》宣傳，呢部跨越港美兩地製作拍攝嘅劇集，就令佢哋覺得新鮮又有趣喇。
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