Nana林珍娜演話題韓劇人氣急升 男團Ozone哲言被「投訴」常遲到
廣告
無線娛樂新聞台報導：女團「After School」出身嘅韓國演員Nana（林珍娜），近期參與話題韓劇《假面女郎》演整形後「金貌美」爆紅，呢日獲品牌邀請喺台灣出席珠寶品牌活動。
Nana出名係九頭身美女，多次入圍全球百大美女並奪冠嘅美貌，Nana難得來台出席活動，吸引大批粉絲到場支持，Nana開心表示：「已經好久沒來台北，見到不少面熟的粉絲，我真的好榮幸從粉絲身上得到好多正面的能量。」Nana希望之後有機會再去台北遊玩。
同場仲有莊錠欣、Karencici及男團Ozone等，Ozone去年9月13號正式出道，邁入成軍1週年，特別喺出道周年日舉辦拍照派對，與粉絲們近距離見面，六子一向感情不錯，哲言被團員子翔趁機「投訴」經常遲到，指哲言嘅時間觀念非常差，認為手錶最適合送畀哲言。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台