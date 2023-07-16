MOMOLAND解散單飛來港 Nancy李承利現身嘆美食賞夜景
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無線娛樂新聞台報導：已經解散嘅韓國女團MOMOLAND前成員 李承利 近日訪港，呢日佢現身一個珠寶活動，身穿貼身裙嘅佢盡現身材曲線，又以高超嘅語言天份分別以英、韓、廣東話同大家打招呼呀。
身為韓美混血兒嘅佢，一出道就收穫大班Fans，仲因為名字有「Jewel」，就連Fans都被稱為Jewels，認真夠親切喇。今次出席活動之外，佢仲會留港嘆唔同美食，更加大讚香港世界級美景就好似電腦AI世界一樣靚得非常唔真實呀。
雖然MOMOLAND早前正式解散，不過各位成員都努力向唔同方向發展，而Nancy對新發展就非常口密，不過就爆出有同藝人合作拍片，不過照估計應該好快就會公開咁話喎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台