Nowhere Boys新歌MV搵馮素波助陣 張達明「返老還童」重拾快樂
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無線娛樂新聞台報導：樂隊Nowhere Boys全新派台歌曲《我們的移動城堡》，邀請演藝界前輩張達明、馮素波拍攝MV，仲有靚太Evelyn（蔡穎恩）擔任女主角，以輕快曲目用音樂將快樂傳遞。
今次MV由Nowhere Boys鼓手Nate與Evelyn蔡穎恩擔任男、女主角，更有兩位小童星演繹佢哋童年戲分，年老階段特意請來張達明及馮素波客串。MV故事分開兩條主線，年老嘅張達明偶然喺拾荒時，執到結他與咪，音樂讓佢快樂，令張達明轉眼間變成年輕嘅Nate，甚至返老還童，變成肥嘟嘟小男孩；至於Evelyn因經常唔開心，令佢瞬間變成馮素波，幸有童年版嘅Nate陪伴傳遞快樂，馮素波得以變成活潑小女孩。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台