NowhereBoys Nowhere Boys新歌MV搵馮素波助陣 張達明「返老還童」重拾快樂

Nowhere Boys新歌MV搵馮素波助陣 張達明「返老還童」重拾快樂

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：樂隊Nowhere Boys全新派台歌曲《我們的移動城堡》，邀請演藝界前輩張達明、馮素波拍攝MV，仲有靚太Evelyn（蔡穎恩）擔任女主角，以輕快曲目用音樂將快樂傳遞。

今次MV由Nowhere Boys鼓手Nate與Evelyn蔡穎恩擔任男、女主角，更有兩位小童星演繹佢哋童年戲分，年老階段特意請來張達明及馮素波客串。MV故事分開兩條主線，年老嘅張達明偶然喺拾荒時，執到結他與咪，音樂讓佢快樂，令張達明轉眼間變成年輕嘅Nate，甚至返老還童，變成肥嘟嘟小男孩；至於Evelyn因經常唔開心，令佢瞬間變成馮素波，幸有童年版嘅Nate陪伴傳遞快樂，馮素波得以變成活潑小女孩。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 