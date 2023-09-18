子華神出演新歌MV Nowhere Boys新歌首談真摯感情
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無線娛樂新聞台報導：Nowhere Boys早前到紅磡一間舊式戲院取景拍攝新歌MV，而男、女主角就分別由去年大收過億票房嘅法庭電影主角 黃子華 同 楊偲泳 擔綱演出，而結他手Kenneth原來仲係子華神嘅師傅呀。
主音阿Van就同成員一齊分享新歌《票房毒藥》同MV邀請子華神演出嘅內涵意義，佢哋話多年前子華自編自導自演嗁電影作品票秀慘淡，自此被外界戲稱成為票房毒藥，但係去年嘅《毒舌大狀》就狂收過億，佢近年亦被封神。
子華自稱所有事都好似冥冥中註定一樣，仲對佢哋認真拍攝MV而非常敬重。成員仲準備好特別嘅禮物答謝兩位演員，又講到點解今次會創作佢哋嘅第一首情歌呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台