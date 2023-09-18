子華神出演新歌MV Nowhere Boys新歌首談真摯感情

無線娛樂新聞台報導：Nowhere Boys早前到紅磡一間舊式戲院取景拍攝新歌MV，而男、女主角就分別由去年大收過億票房嘅法庭電影主角 黃子華 同 楊偲泳 擔綱演出，而結他手Kenneth原來仲係子華神嘅師傅呀。