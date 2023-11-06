Pandora成軍多年首個演唱會 主音Tony彈結他彈到抽筋斷線

無線娛樂新聞台報導：香港本土樂隊Pandora成軍超過10年，呢晚舉行首個音樂會，台下觀眾睇得相當興奮，不過喺表演途中主音Tony就發生咗啲小意外，佢彈彈下結他時先係手指抽筋，跟住結他仲斷埋線，好彩佢話自己有備而嚟，帶咗3支結他嚟現場咋！