Tyson Yoshi DaBaby輪流除衫 MC笑言自己以柔制剛

無線娛樂新聞台報導：香港復常後，有唔少騷都接住舉行，呢晚MC張天賦、周湯豪、Tyson Yoshi同美國著名Rapper DaBaby就為音樂節《PUNCH LIVE 2023》演出。打頭陣嘅Tyson唱咗冇耐就已經除衫騷肌，搞到台下fans尖叫聲不絕。至於首次喺香港演出嘅周湯豪，一嚟就以廣東話冧fans，問大家有冇掛住佢，賣力唱完多首歌曲後，仲同樂迷承諾會再嚟香港演出呀。