RubberBand抵英準備巡迴 香港最後綵排分享表演安排
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無線娛樂新聞台報導：即將展開多場歐洲表演嘅 RubberBand 日前已經抵達英國，為佢哋嘅各地多場演出作準備，而出發前亦一直進行綵排，將會同8位樂手合作嘅佢哋，仲特別安排提早飛往當地繼續排練呀。
今次佢哋將分別喺倫敦、曼城、柏林同荷蘭表演，而繼續沿用上次表演《Ciao》原來亦都有特別意思，雖然名係一樣，不過內容就有大幅改動，亦會以唔同歌單為大家表演呀。呢次成員都會帶埋家人一齊飛往歐洲，不過 泥蜢 被問到會唔會同早前推出歌曲嘅 黃心穎 同行時，佢就未有正面回應喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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