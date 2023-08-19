6號避答泥鯭黃心穎婚期 「蔥頭」丘梓謙麥皓兒愛得甜蜜
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無線娛樂新聞台報導：RubberBand主音6號呢日出席一部動畫電影首映禮，日前驚爆鼓手泥鯭（黎萬宏）與黃心穎已入紙申請註冊結婚，盛傳二人雙喜臨門，作為隊友嘅6號好戥一對新人開心。
6號避答好兄弟婚期係幾時，留待泥鯭親自公布，被問會唔會做兄弟，6號笑指要睇吓自己當時狀態，暫時未準備禮物，同場出席首映嘅仲有「蔥頭」丘梓謙與女友麥皓兒，二人愛得甜蜜，事業上互相扶持，麥皓兒之前首個MV搵嚟男友做主角，最近佢籌備第二首歌嘅MV，佢對男主角大賣關子，蔥頭目標做全能藝人，麥皓兒大讚男友似韓星。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台