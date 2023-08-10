SANA東京出席化妝活動 可愛妝容更顯女人韻味

無線娛樂新聞台報導：韓國女團TWICE嘅日籍成員 MINA、SANA同MOMO早前正式以小分隊形式組成MISAMO喺日本出道，新專輯推出首星期仲即時成為銷量榜之冠，呢日SANA現身日本代言嘅化妝品活動，就吸引大批傳媒採訪，佢仲分享咗自己嘅代妝喜好呀。