SANA東京出席化妝活動 可愛妝容更顯女人韻味
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無線娛樂新聞台報導：韓國女團TWICE嘅日籍成員 MINA、SANA同MOMO早前正式以小分隊形式組成MISAMO喺日本出道，新專輯推出首星期仲即時成為銷量榜之冠，呢日SANA現身日本代言嘅化妝品活動，就吸引大批傳媒採訪，佢仲分享咗自己嘅代妝喜好呀。
平時一向都有參與歌曲創作嘅SANA，雖然不時都會同成員周圍飛去唔同地方拍攝，不過佢就話東京係自己嘅靈感一大來源，仲話學生時代首次到訪東京時，就被當地人嘅拼搏熱情而有所啟發喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台