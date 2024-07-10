夏日熱浪來襲 Sandy沙灘瑜伽秀纖腰 網民狂讚身材Fit爆

網民對Sandy泳裝照反應熱烈

夏天到了，海邊自然成為了消暑的熱門地點。杜穎珊（Sandy）也加入了愛好海灘的行列，最近她在社交媒體上分享了自己的泳裝照，並展示了她的瑜伽技巧。Sandy不僅曬出了她在沙灘上的瑜伽照片，還寫下了「The perfect summer days are back! 隔日去一次沙灘 是日任務：影啲瑜伽相」，顯示出她對夏日的熱情和對瑜伽的熱愛。

在她的照片中，Sandy身穿一件白色的兩件式泳衣，展現出她勻稱的肌肉線條和健康的體態。她在沙灘上進行了「倒豎蔥」的瑜伽動作，完美地展示了她的身材。這些照片獲得了網民的大量好評，許多人留言讚美她的身材，「你既肌肉線條操得好靚」、「陽光美人兒」、「Sandy 好靚好sexy，第二同三兩幅相你做 yoga pose 好好睇」。然而，也有網民擔心她的泳裝可能會因動作而鬆脫，「倒樹蔥會唔會跌左啲衫出來」。

Sandy運動生涯和瑜伽成就

Sandy不僅是一位節目主持人，她還是一位瑜伽高手。從小就展現出運動天賦的她，曾在14歲時代表香港參加國際瑜伽比賽並奪冠，16歲時更在新加坡國際瑜伽比賽中獲得四面金牌。2017年，她成功考取了瑜伽導師資格，並在2021年開設了自己的瑜伽中心，證明瞭她在這領域的專業和熱情。