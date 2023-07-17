Shawn邊紋身邊唱歌宣傳新碟 溫昇豪引薦試鏡自爆愛年上女
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無線娛樂新聞台報導：台灣創作歌手 尚融 呢日為宣傳新專輯，竟然決定邊將專輯名現場進行紋身，同時邊唱新碟歌曲，呢個可能破天荒宣傳方式就連現場傳媒都未見過，難得係佢本人依然可以忍痛唱住歌完成，真係唔簡單呀。
事後佢就話其實非常痛，但係堅持之下完成，就抵佢呢次宣傳成功喇。而師兄 溫昇豪 亦有到場探班支持，仲送上大寶險力撐，又大讚呢位師弟嘅表現出色，不時引薦佢參與唔同演出呀。
新一代真係敢作敢為，呢日指自己單身一排嘅佢，就講到理想形係比自己大嘅姐姐，仲話越唔理自己就越想挑戰咁話喎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台