Ella早猜中「小腰果」係男仔 感受溫馨氣氛喜極而泣

無線娛樂新聞台報導：台灣女團S.H.E成員Selina（任家萱）上月宣佈陀B，日前舉行「小腰果」性別揭曉派對，喺家人及好友陪伴下，揭曉「小腰果」係男寶寶，有份參加派對嘅Ella（陳嘉樺），呢日出席代言活動時，佢話一早估到Selina陀B仔。