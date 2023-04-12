Ella早猜中「小腰果」係男仔 感受溫馨氣氛喜極而泣
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無線娛樂新聞台報導：台灣女團S.H.E成員Selina（任家萱）上月宣佈陀B，日前舉行「小腰果」性別揭曉派對，喺家人及好友陪伴下，揭曉「小腰果」係男寶寶，有份參加派對嘅Ella（陳嘉樺），呢日出席代言活動時，佢話一早估到Selina陀B仔。
Ella第一次時間知道Selina懷孕時當刻已喜極而泣，回想好友Selina嘅經歷，覺得「小腰果」係一份好禮物，佢又話派對當日聽到眾人對「小腰果」真誠祝福，感受到溫馨氣氛，令佢有啲眼濕濕，Ella希望Selina盡量放鬆心情，又透露好友目前狀態極好。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台