SHE S.H.E相隔4年驚喜合體獻唱 Selina懷孕8個月任嘉賓撐Hebe

S.H.E相隔4年驚喜合體獻唱 Selina懷孕8個月任嘉賓撐Hebe

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：Hebe（田馥甄）巡迴演唱會台北站呢場邀S.H.E組合成員Selina（任家萱）及Ella（陳嘉樺）擔任個唱嘉賓，等足4年終於等到S.H.E再次驚喜合體獻唱《美麗新世界》，全場尖叫不絕，不少fans感動落淚。

懷孕8個月嘅Selina透露喺綵排時就喊咗兩次，Selina粗身大細仍然堅持撐場，可見三人姊妹情深，呢晚佢哋更為腹中小腰果獻唱《給小孩》，Hebe好少喺台上唱呢首歌， 三人感性嘅歌聲，加上真摰對話，令現場氣氛溫馨又感動。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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