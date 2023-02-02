SHINee珉豪相隔4年再赴台開騷 全場粉絲瘋狂尖叫

無線娛樂新聞台報導：韓國人氣男團SHINee成員珉豪早前先後喺韓國、菲律賓舉行粉絲見面會，相隔四年再赴台見fans，以台劇《想見你》男主角李子維嘅造型亮相，換上一套繡有「崔珉豪」中文名嘅高中校服，孭着「鳳南高中」書包，全場粉絲瘋狂尖叫。