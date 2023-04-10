坂口健太郎新片擁療癒能力 齋藤飛鳥畢業後首作自嫌表現
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無線娛樂新聞台報導：近年演出多部熱影影視作品嘅日本男星 坂口健太郎 近日又為同自乃木坂46畢業嘅 齋藤飛鳥 合演嘅新片即將上映。呢日佢哋同片中其他演員一齊現身宣傳，身為男主角嘅坂口健太郎喺片中有神奇嘅治癒能力，佢仲提到導演喺新作有好多留白之處，希望大家有更大想像空間呀。
畢業之後首次演出電影嘅齋藤飛鳥，就指角色同過往形象完全唔同，佢仲認為今次唔係Fans會鍾意嘅一個演出咁話，但係同場嘅 坂口健太郎 同 市川實日子 就即刻話佢演得非常好，叫佢唔好咁諗呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台