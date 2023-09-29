Soul Jase舉行音樂會暨展覽 以多元化藝術品會歌迷
廣告
無線娛樂新聞台報導：獨立發展嘅C AllStar成員何建曦（Soul Jase）舉行以新歌為主題既音樂會暨展覽，獲唔少歌迷到嚟捧場。至於點解會結合埋展覽，佢就解釋見到自己嘅兄弟又開過，唔少人又搞過，自己都想試下，加上有贊助商支持，所以就促成今次活動，展覽會展出佢嘅新詩、書法、攝影作品等等藝術品。
咁多展品中，佢都有分享書法作品嘅困難，因為佢將書法寫喺人體上，原來唔同部位嘅皮膚係有唔同質感，又同寫喺紙張嘅感覺好唔同，所以都有一定困難，當中佢仲為藝術犧牲露背上陣。Soul Jase都有講番自己嘅音樂計劃，嚟梗會推出第四首單曲，至於會否推出專輯，佢就話要再計計數先知有冇錢做。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台