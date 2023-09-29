Soul Jase舉行音樂會暨展覽 以多元化藝術品會歌迷

無線娛樂新聞台報導：獨立發展嘅C AllStar成員何建曦（Soul Jase）舉行以新歌為主題既音樂會暨展覽，獲唔少歌迷到嚟捧場。至於點解會結合埋展覽，佢就解釋見到自己嘅兄弟又開過，唔少人又搞過，自己都想試下，加上有贊助商支持，所以就促成今次活動，展覽會展出佢嘅新詩、書法、攝影作品等等藝術品。