StalkTalk網上足本版丨張艾嘉分享接劇本準則 周漢寧親手整霓虹燈贈...

StalkTalk網上足本版丨張艾嘉分享接劇本準則 周漢寧親手整霓虹燈贈…

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無線娛樂新聞台報導：StalkTalk網上足本版丨張艾嘉分享接劇本準則 周漢寧親手整霓虹燈贈前輩

張艾嘉 與 周漢寧 主演嘅電影《燈火闌珊》正在上映，呢日佢哋接受 潘盈慧 《StarTalk》訪問，張姐分享自己接劇本嘅準則，同時對霓虹燈主題有興趣。張姐亦談及對阿寧嘅第一個印象，笑言阿寧唔係靚仔，不過張姐欣賞對方用心揣摩角色。

阿寧今次有幸與張姐及任達華合作，佢不時同張姐講冷笑話，展現活潑一面，阿寧覺得張姐同場演出，令佢可以安心順利演出，阿寧仲親手學整霓虹燈送畀張姐。

張姐分享呢套戲主要講兩公婆由一個自私角度去睇另一半，當老公離世後，令一段情產生遺憾，有時為咗唔想嗌交，慢慢就唔去講；劇中有一個傳說「燈神」，只要霓虹燈閃一閃就會願望成真，張姐笑稱自己現實有好多願望，最希望呢個世界和平，眼見太多天災人禍，感覺好不安，所以張姐好希望有一個和平嘅世界。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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