StarTalk一氣呵成版丨詹天文在意網民意見 睇評論磨練堅韌心態
Windy坦言好在意網民嘅意見同評論，自己每一條片下方嘅評論佢都幾乎會睇晒，不過Windy話經歷過呢兩三年嘅磨練後，自己嘅心態越嚟越堅韌，好多嘢都已經睇淡咗，同時亦知道點去調整自己嘅心態，就好似歌詞入面所講，識得點去企返起身。Windy指負面嘅批評，如果真係指出自己嘅不足，佢會聽會改，但如果係為鬧而鬧嘅，自己就會自動過濾呢啲留言喇。
講到今次新歌加入Rap嘅元素，Windy指Rap好能夠代表自己嘅態度，同時自己私下都鍾意聽Rap，平時亦有練Rap，話希望藉此而令到自己口齒更加伶俐呀。Windy仲分享當初錄音時一個小插曲，佢話當初收到歌詞後，自己即刻背熟晒，點知去到錄音時，監製周錫漢Randy就同佢講有啲歌詞要更改，Windy形容當時自己當場呆咗，仲曾經據理力爭問Randy係咪一定要改歌詞，但當發現改動後嘅歌詞表達得更好時，Windy就即時OK咗喇。
網民點睇？
Windy 越來越叻女！ 個人又越來越攪笑， 除左唔會比“冷笑” 擊倒，仲開始講“冷笑話” 😂 有邊粒星可以好似Windy 咁犀利！？😂 加油Windy😊💙
有睇完全部訪問 windy 擇善意的留言聽取意見即可 windy繼續加油！
今次StarTalk 內容好豐富， 多謝主持！💙💙😊
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