StarTalk一氣呵成版丨詹天文在意網民意見 睇評論磨練堅韌心態

無線娛樂新聞台報導：詹天文今年推出兩首個人派台歌，繼《沒有你的新學期》後，新一首派台歌《大雕刻家》嘗試勁歌熱舞風格，佢呢日嚟到《StarTalk》接受訪問，就同 許文軒 分享製作呢首歌嘅原因，係想表演出自己嘅性格特點同正面嘅諗法。