StarTalk丨吳若希爆屋企出現第三者 坦言試過精神出軌

無線娛樂新聞台報導：吳若希相隔1年推出新歌《三人之境》，近日接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，與主持許文軒分享新歌題材因由，吳若希直言家庭事業難兼顧，佢只好拖慢節奏以重質不重量去推出新作品。