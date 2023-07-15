StarTalk丨吳若希爆屋企出現第三者 坦言試過精神出軌
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無線娛樂新聞台報導：吳若希相隔1年推出新歌《三人之境》，近日接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，與主持許文軒分享新歌題材因由，吳若希直言家庭事業難兼顧，佢只好拖慢節奏以重質不重量去推出新作品。
吳若希今次喺10首作品去揀，希望搵一首港式情歌嘅旋律，最終起用新晉音樂人李正皓嘅曲，再由老拍檔林若寧填詞。吳若希坦言喺一段婚姻嘅七年之癢係好難捱，陷入怠倦期就冇咗熱戀嘅感覺，當時吳若希諗有咩可以刺激到一段感情，或許係第三者、出軌嘅心情，佢想試吓由第三者角度去演繹新作，吳若希邀請舒文監製相助，希望以一把溫柔嘅聲去唱。
吳若希直言唱完呢首歌對第三者改觀，認為一段關係若果係健康，第三者係介入唔到，可能係第三者、另一半同自己喺一段關係都有錯；吳若希又爆屋企出現第三者，呢個人每晚跟佢老公Alex約定時間喺房打機，吳若希笑言可能係現實生活畀唔到一個視覺衝擊畀老公，作為一個「大婆」，吳若希已接受呢位「第三者」；吳若希坦言有試過精神出軌，幻想對方係自己老公又會係點！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台