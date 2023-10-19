StarTalk丨日本歌姬中島美嘉自爆裸足錄音習慣 預告明年個唱必唱飲歌…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk丨日本歌姬中島美嘉自爆裸足錄音習慣 預告明年個唱必唱飲歌
明年二月將會嚟香港開騷嘅日本歌姬中島美嘉，呢日接受王鎮泉《StarTalk》專訪，相隔五年第三次訪港嘅佢，次次嚟都來去匆匆，雖然無時間周圍遊覽，但係佢就大讚香港人工作認真，仲好親切添。
入行22年，中島美嘉首次喺香港開演唱會，歌迷當然好期待聽到佢嘅經典歌曲啦，佢就預告演唱會上有一首必唱嘅飲歌會唱畀歌迷聽。除咗歌手身份之外，中島美嘉都曾經拍過劇集同電影，講到自己鐘意邊個身份多啲，中島美嘉不加思索話自己都係享受做歌手多啲，之後仲自爆喺錄音嘅時候，仲有一個裸足錄音嘅小習慣。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台