StarTalk丨何晉樂感激JW任新歌監製 對Long D情傷仍記憶猶新
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無線娛樂新聞台報導：歌手何晉樂（Rock）相隔1年幾再出新歌，近日上TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，何晉樂呢次起用全新音樂班底製作新歌，佢與主播許文軒講吓今次新歌概念及不同階段對愛情觀睇法。
何晉樂新歌圍繞感情為主，呈現唔同階段愛情觀嘅睇法，希望做到愛情幾部曲連接故事，何晉樂
對於作品加入弦樂部分，何晉樂一度被感動落淚，有啲歌迷聽完覺得有一種揪心嘅感覺。回想之前一段Long D，何晉樂對呢段情傷仲係記憶猶新，佢想透過呢首歌叫大家要表達傷痛。
何晉樂笑指錄音時最痛苦係受鼻敏感嘅影響，今次有JW王灝兒擔任歌曲監製，事前何晉樂毫不知情，感覺JW出現就好似一盞明燈，而何晉樂首度為MV自編自導自演，佢感恩朋友們無限支持。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台