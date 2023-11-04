StarTalk丨何晉樂感激JW任新歌監製 對Long D情傷仍記憶猶新

無線娛樂新聞台報導：歌手何晉樂（Rock）相隔1年幾再出新歌，近日上TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，何晉樂呢次起用全新音樂班底製作新歌，佢與主播許文軒講吓今次新歌概念及不同階段對愛情觀睇法。