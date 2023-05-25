StarTalk網上足本版｜冼靖峰新歌一改輕快曲風 孤身北上拍劇寄託運動…
冼靖峰 足足成年之後，終於再次推出新歌《BUG FIX》，雖然曲風同過往比賽大不相同，不過Archie就話其實新歌係自己最喜愛嘅歌曲風格。呢日佢現身《StarTalk》就同 許文軒 分享咗自己製作新歌嘅過程喇。
原意係交由女歌手唱出嘅新作，Archie演出時就要挑戰大量假音，雖然一啲唔客易，但係佢就認為非常有趣，更加開發到另一種聲線唱腔。主動提出同監製Adrian Chan合作，仲令佢學到唔少嘢，就連錄音都花更多時間精雕細琢。
雖然已經有成品，不過Archie就笑言現場錄音可能有困難呀。有曲之後、歌詞亦都是非常重要，Archie同填詞人林寶討論之後，就決定將佢個人經歷同身邊遇到嘅事融入當中，Archie話去年去內地拍網劇嘅經歷，就因為自己隻身上路而胡思亂想，故最後就以投入運動作寄託喇。
加入娛樂圈人人都會對自己作出評價，Archie就坦言自己出道時好壞評論都有唔少，不過亦認為當中嘅「負皮」都係非常好意見，仲學識擇善故執從中學習。完成劇集之後返港，Archie就指自己會盡力投入事業搏殺，更加會投入更多音樂作品嘅創作部份呀。
網民點睇？
就是欣賞Archie的堅持🥰🥰不懼怕任何難題，盡努力做到最好，呈現在大家面前。
已經好期待第三首單曲😍😍😍
Archie對音樂真係好有熱誠❤❤❤❤❤❤
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