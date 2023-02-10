StarTalk丨劉德華大談新戲拍攝點滴 自爆潔癖小秘密
對於參與拍攝呢齣科幻片，華仔話所有嘢對佢嚟講都好新鮮，又話現場大部份嘅工作人員都係喺摸索嘅階段，佢哋花嘅時間比本身識嘅人需要更加長，雖然犯錯嘅機會係會大增，但華仔就認為點都要自己試過先會知。
戲入面個傷眼妝梳當逼真，華仔就歸功於電影嘅特技化妝師，仲形容每日畀化妝師化妝，感覺佢好似喺度畫緊一件藝術品咁，華仔仲話呢個妝幫助到自己進入個角色呀！至於講到戲入面要戴一副成千度嘅眼鏡，華仔話戴完成係會有啲頭暈，但係都要扮冇問題扮睇到。
唔少人因為疫情而改變咗生活模式，華仔表示自己都有所改變，佢話以前自己唔識點樣去安排時間，但喺疫情期間，佢曾經想去拍電影，但因為疫情而取消，取消後又再隔離完先可以返屋企見到家人，就係因為咁令佢學識點去掌控時間。之前就有網民翻出華仔坐高鐵時，會消毒坐位等，問到華仔對消毒係咪有份執着？佢就話入行前係覺得自己有潔癖，當時消毒酒精不離身，但入行後已經改善咗好多，不過佢話疫情後自己又嚴格返，仲笑言會偷偷地用消毒噴霧噴行近佢嘅人呀。
網民點睇？
多謝訪談節目影片，祝電影“流浪地球2”票房大賣，節節高昇
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